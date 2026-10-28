Парламент Армении утвердил соглашение по TRIPP
В регионе
- 28 октября, 2026
- 13:21
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Национальное собрание Армении ратифицировало рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP (Маршрут Трампа).
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
За документ проголосовали 63 депутата, против - 32. Воздержавшихся не было.
Ermənistan parlamenti TRIPP layihəsi üzrə sazişi təsdiq edib
Armenian parliament ratifies framework agreement on TRIPP project
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