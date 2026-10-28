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    Парламент Армении утвердил соглашение по TRIPP

    В регионе
    • 28 октября, 2026
    • 13:21
    Парламент Армении утвердил соглашение по TRIPP

    Национальное собрание Армении ратифицировало рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP (Маршрут Трампа).

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    За документ проголосовали 63 депутата, против - 32. Воздержавшихся не было.

    Маршрут Трампа (TRIPP) Парламент Армении Соединенные Штаты Америки (США)
    Ermənistan parlamenti TRIPP layihəsi üzrə sazişi təsdiq edib
    Armenian parliament ratifies framework agreement on TRIPP project
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