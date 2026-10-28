Парламент Армении утвердил соглашение по TRIPP

Национальное собрание Армении ратифицировало рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP (Маршрут Трампа).

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

За документ проголосовали 63 депутата, против - 32. Воздержавшихся не было.