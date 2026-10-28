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    Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləği artırılıb

    Milli Məclis
    • 28 oktyabr, 2026
    • 13:43
    Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləği artırılıb

    Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləği artırılıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləği 314 manat olacaq:

    "Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının yuxarı həddi cariilki məbləğdən 14 manat artacaq. Artıq dörd ildir ehtiyac meyarı yaşayış minimumuna bərabərləşib və belə davam edir. Bu, yaxşı göstəricidir".

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləği 300 manat olub.

    Musa Quliyev Azərbaycanda yaşayış minimumu Milli Məclis
    В Азербайджане в 2027г прожиточный минимум увеличат до 314 манатов
    Azerbaijan to raise subsistence minimum to 314 manats in 2027
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