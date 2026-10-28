В Азербайджане в 2027г прожиточный минимум увеличат до 314 манатов
Милли Меджлис
- 28 октября, 2026
- 13:52
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В госбюджете Азербайджана на 2027 год прожиточный минимум и критерий нуждаемости предусмотрены на уровне 314 манатов - на 4,66% или на 14 манатов выше текущего показателя.
Об этом сообщил Report председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.
В настоящее время оба показателя составляют 300 манатов.
"Верхний предел прожиточного минимума и критерия нуждаемости увеличится на 14 манатов по сравнению с текущим годом. Уже четыре года критерий нуждаемости приравнен к прожиточному минимуму, и такая практика сохраняется. Это хороший показатель", - сказал он.
Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləği artırılıb
Azerbaijan to raise subsistence minimum to 314 manats in 2027
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