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    В Азербайджане в 2027г прожиточный минимум увеличат до 314 манатов

    Милли Меджлис
    • 28 октября, 2026
    • 13:52
    В Азербайджане в 2027г прожиточный минимум увеличат до 314 манатов

    В госбюджете Азербайджана на 2027 год прожиточный минимум и критерий нуждаемости предусмотрены на уровне 314 манатов - на 4,66% или на 14 манатов выше текущего показателя.

    Об этом сообщил Report председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

    В настоящее время оба показателя составляют 300 манатов.

    "Верхний предел прожиточного минимума и критерия нуждаемости увеличится на 14 манатов по сравнению с текущим годом. Уже четыре года критерий нуждаемости приравнен к прожиточному минимуму, и такая практика сохраняется. Это хороший показатель", - сказал он.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Муса Гулиев прожиточный минимум критерий нуждаемости
    Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləği artırılıb
    Azerbaijan to raise subsistence minimum to 314 manats in 2027
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