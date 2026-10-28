Azərbaycan boksçularının 2026-cı ildə Avropa çempionatlarında qazandığı medalların sayı 25-ə çatıb
- 28 oktyabr, 2026
- 13:48
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Azərbaycan boksçularının 2026-cı ildə Avropa çempionatlarında qazandıqları medalların sayı 25-ə çatıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Milli komandalar qatıldıqları 4 qitə birinciliyində ümumilikdə 25 medala sahib çıxıblar. Mükafatların 5-i qızıl, 8-i gümüş, 12-si bürünc əyarlıdır.
Komandalar arasında ən çox medalı U-15 millisi qazanıb. Boksçular Trabzonda yeni başa çatan Avropa çempionatında 10 dəfə fəxri kürsüyə yüksəliblər.
U-17 millisi qitə birinciliyini 8 medalla başa vurub. Böyüklərdən ibarət yığma isə analoji yarışda rekord nəticə göstərərək 5 mükafata yiyələnib. Hər iki komandanın 2 idmançısı fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
U-19 millisinin Avropa çempionatındakı qazancı isə 2 medal olub.
Beləliklə, Azərbaycan boksçuları 2026-cı ildə qatıldıqları bütün Avropa çempionatlarında medal qazanaraq ölkəni uğurla təmsil ediblər. Komandalar bu yarışların 3-də medal əyarına görə ilk "altılıq"da yer alıblar.