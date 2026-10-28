İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan boksçularının 2026-cı ildə Avropa çempionatlarında qazandığı medalların sayı 25-ə çatıb

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2026
    • 13:48
    Azərbaycan boksçularının 2026-cı ildə Avropa çempionatlarında qazandığı medalların sayı 25-ə çatıb

    Azərbaycan boksçularının 2026-cı ildə Avropa çempionatlarında qazandıqları medalların sayı 25-ə çatıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Milli komandalar qatıldıqları 4 qitə birinciliyində ümumilikdə 25 medala sahib çıxıblar. Mükafatların 5-i qızıl, 8-i gümüş, 12-si bürünc əyarlıdır.

    Komandalar arasında ən çox medalı U-15 millisi qazanıb. Boksçular Trabzonda yeni başa çatan Avropa çempionatında 10 dəfə fəxri kürsüyə yüksəliblər.

    U-17 millisi qitə birinciliyini 8 medalla başa vurub. Böyüklərdən ibarət yığma isə analoji yarışda rekord nəticə göstərərək 5 mükafata yiyələnib. Hər iki komandanın 2 idmançısı fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

    U-19 millisinin Avropa çempionatındakı qazancı isə 2 medal olub.

    Beləliklə, Azərbaycan boksçuları 2026-cı ildə qatıldıqları bütün Avropa çempionatlarında medal qazanaraq ölkəni uğurla təmsil ediblər. Komandalar bu yarışların 3-də medal əyarına görə ilk "altılıq"da yer alıblar.

    Azərbaycan Boks Federasiyası Boks üzrə Avropa çempionatı
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:35
    İnvestisiya şirkəti: Korporativ istiqrazlara dövlət zəmanəti onların illik gəlirliliyini azalda bilər
    Maliyyə
    14:10
    Ekspert: "Azərbaycanda mikrokreditlər üçün yeni bazar yaradıla bilər"
    Maliyyə
    14:05
    ASA rəsmisi: "Sığorta şirkətləri investisiya portfellərinin yalnız 2-3%-ni riskli alətlərə ayıra bilər"
    Maliyyə
    14:03
    Sabah Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçiriləcək
    Xarici siyasət
    14:03
    Şirvan kanalı ilə 100 min hektardan çox yeni əkin sahəsi suvarılacaq
    ASK
    13:52
    Video
    İspaniyada iki qatarın toqquşması nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    13:48
    Azərbaycan boksçularının 2026-cı ildə Avropa çempionatlarında qazandığı medalların sayı 25-ə çatıb
    Fərdi
    13:43
    Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləği artırılıb
    Milli Məclis
    13:39
    ADSEA: Şirvan kanalından Hacıqabul gölünə su axıdılacaq
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti