    Hacıyev: Xankəndi gənclər mərkəzinə çevrilir

    Qarabağ
    • 01 may, 2026
    • 15:28
    Hacıyev: Xankəndi gənclər mərkəzinə çevrilir

    Xankəndi şəhəri gənclər mərkəzinə çevrilir.

    "Report"un Qarabağa ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Xankəndində Qarabağ Universitetində çıxışı zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, Xankəndi yeni həyat qazanaraq Cənubi Qafqazın ən dinc şəhərlərindən birinə və gənclər mərkəzinə çevrilir.

    "Ümumilikdə, Qarabağ innovasiyalar, inkişaf, tikinti və bərpa ərazisidir. Son beş ildə Azərbaycan diqqətini bu proseslərə yönəldib və münaqişədən sonrakı bərpanın nadir nümunələrindən birini təşkil edir, burada ölkə öz resursları, maliyyə imkanları və institusional mexanizmləri hesabına ərazilərin bərpasını, demək olar ki, sıfırdan həyata keçirir", - Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi vurğulayıb.

    Hikmət Hacıyev Qarabağ Universiteti İşğaldan azad edilmiş ərazilər Qarabağ
    Гаджиев: Ханкенди становится молодежным центром

