Milli Yaşıl Taksonomiya təsdiq edilib
Maliyyə
- 01 may, 2026
- 19:19
Nazirlər Kabineti "Milli Yaşıl Taksonomiya"nı təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları, publik hüquqi şəxslər Taksonomiyanın həyata keçirilməsi istiqamətində aidiyyəti üzrə zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etməlidir.
