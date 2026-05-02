İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Moldova səfiri: Azərbaycan regionda ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş yeganə ölkədir

    Qarabağ
    • 02 may, 2026
    • 10:39
    Moldova səfiri: Azərbaycan regionda ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş yeganə ölkədir

    Azərbaycan postsovet məkanında suverenliyini və ərazi bütövlüyünü öz gücü ilə bərpa etməyi bacarmış yeganə ölkədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Moldovanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Esaulenko deyib.

    "Təəssüf ki, Moldova hələ də ərazi suverenliyinin bərpası mərhələsindədir. SSRİ-nin dağılmasından sonra həm Azərbaycanın, həm də Moldovanın ərazi münaqişələri ilə bağlı eyni problemi var idi", - o bildirib.

    A.Esaulenko həmçinin onilliklər boyu davam edən işğaldan sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üzərində nəzarətin tam qaytarılması münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib:

    "Mən, əlbəttə ki, Azərbaycanı təbrik etmək istəyirəm, çünki bu, postsovet məkanında öz ərazilərini öz gücü ilə qaytaran ilk ölkədir. Mən Moldovanın səfiri olaraq, buna xüsusi diqqət yetirirəm".

    Moldova Aleksandr Esaulenko
    Есауленко: Азербайджан – единственная страна региона, восстановившая территориальную целостность
    Esaulenco: Azerbaijan - only country in region that restored its territorial integrity

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti