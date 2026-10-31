Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 15:20
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"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın qeyri-faiz
xərcləri
(milyon manatla)
|
Bankın qeyri-faiz xərclərinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
716,597
|
18,6%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
483,770
|
-6,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
250,286
|
22,4%
|
4
|
Unibank
|
179,850
|
5,1%
|
5
|
Bank Respublika
|
114,307
|
28,0%
|
6
|
Xalq Bank
|
92,630
|
17,5%
|
7
|
Access Bank
|
79,504
|
43,9%
|
8
|
Rabitabank
|
75,010
|
28,7%
|
9
|
Bank of Baku
|
72,623
|
-11,4%
|
10
|
Yelo Bank
|
66,623
|
11,9%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
61,411
|
34,7%
|
12
|
Express Bank
|
39,684
|
26,8%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
38,083
|
69,7%
|
14
|
Turan Bank
|
35,086
|
26,1%
|
15
|
AFB Bank
|
26,019
|
38,4%
|
16
|
Bank VTB Azerbaijan
|
24,893
|
257,3%
|
17
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
24,784
|
130,8%
|
18
|
Premium Bank
|
22,034
|
26,2%
|
19
|
Azerbaijan Industry Bank
|
21,434
|
2,0%
|
20
|
Bank Eurasia
|
8,536
|
65,5%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
1,468
|
-