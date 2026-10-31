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    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 15:20
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın qeyri-faiz

    xərcləri

    (milyon manatla)

    Bankın qeyri-faiz xərclərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    716,597

    18,6%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    483,770

    -6,1%

    3

    PASHA Bank

    250,286

    22,4%

    4

    Unibank

    179,850

    5,1%

    5

    Bank Respublika

    114,307

    28,0%

    6

    Xalq Bank

    92,630

    17,5%

    7

    Access Bank

    79,504

    43,9%

    8

    Rabitabank

    75,010

    28,7%

    9

    Bank of Baku

    72,623

    -11,4%

    10

    Yelo Bank

    66,623

    11,9%

    11

    Azer-Turk Bank

    61,411

    34,7%

    12

    Express Bank

    39,684

    26,8%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    38,083

    69,7%

    14

    Turan Bank

    35,086

    26,1%

    15

    AFB Bank

    26,019

    38,4%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    24,893

    257,3%

    17

    Ziraat Bank Azerbaijan

    24,784

    130,8%

    18

    Premium Bank

    22,034

    26,2%

    19

    Azerbaijan Industry Bank

    21,434

    2,0%

    20

    Bank Eurasia

    8,536

    65,5%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    1,468

    -
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-сентябрь, 2026)
    44 filmi
    44 filmi

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