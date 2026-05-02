Hikmət Hacıyev Şuşadan hərbi attaşelərlə foto paylaşıb
Xarici siyasət
- 02 may, 2026
- 10:43
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycanda akkreditə olunmuş hərbi attaşelərlə Şuşa şəhərindən foto paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, o, müvafiq paylaşımı sosial şəbəkə hesabında edib.
"Azərbaycanda akkreditə olunmuş hərbi attaşelərlə Şuşada. Arxa planda - Şuşadakı məscid, hazırda hələ də tikilir", - H.Hacıyev yazıb.
With military attachés accredited in Azerbaijan in Shusha. The Shusha Mosque, currently under construction, in the background. pic.twitter.com/tMvzaSj3iy— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 2, 2026
Son xəbərlər
00:41
"Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirirDigər ölkələr
00:13
Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıbRegion
23:53
Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçibDigər ölkələr
23:38
Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edirRegion
23:31
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edibDigər ölkələr
23:27
Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlibFutbol
23:09
Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıbDigər ölkələr
23:03
Foto
Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilibXarici siyasət
22:39
Foto