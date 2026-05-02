Помощник президента Азербайджана поделился фото с военными атташе в Шуше
Внешняя политика
- 02 мая, 2026
- 10:41
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился фотографией из города Шуша с военными атташе, аккредитованными в Азербайджане.
Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился в социальных сетях.
"С военными атташе, аккредитованными в Азербайджане, в Шуше. На заднем плане - мечеть в Шуше, в настоящее время еще стоится", - написал Гаджиев.
With military attachés accredited in Azerbaijan in Shusha. The Shusha Mosque, currently under construction, in the background. pic.twitter.com/tMvzaSj3iy— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 2, 2026
