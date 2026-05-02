Tramp: Netanyahu və Aun mayın 11-də görüşə bilər
Digər ölkələr
- 02 may, 2026
- 10:42
ABŞ Prezidenti Donald Trampın İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu və Livan Prezidenti Cozef Aun arasında görüşün mayın 11-də Vaşinqtonda baş tuta biləcəyini deyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik mənbə "Al Mayadeen" telekanalına məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ tərəfi görüşün keçirilməsini fəal şəkildə təşviq edir və təşəbbüs şəxsən D.Trampdan gəlir.
Mənbə digər təfərrüatları açıqlamayıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl bu görüşün mayın ikinci ongünlüyündə keçiriləcəyi bildirilmişdi.
Son xəbərlər
00:13
Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıbRegion
23:53
Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçibDigər ölkələr
23:38
Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edirRegion
23:31
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edibDigər ölkələr
23:27
Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlibFutbol
23:09
Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıbDigər ölkələr
23:03
Foto
Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilibXarici siyasət
22:39
Foto
WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıbİnfrastruktur
22:32