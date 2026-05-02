Встреча Трампа, Нетаньяху и Ауна может пройти 11 мая

Встреча президента США Дональд Трамп, премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна может состояться 11 мая в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщил дипломатический источник телеканалу Al Mayadeen.

По его словам, американская сторона активно продвигает проведение встречи, и инициатива исходит лично от президента Трампа.

Других подробностей источник не привел.

Ранее сообщалось, что данная встреча состоится во II декаде мая.