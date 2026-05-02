Встреча Трампа, Нетаньяху и Ауна может пройти 11 мая
- 02 мая, 2026
- 10:33
Встреча президента США Дональд Трамп, премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна может состояться 11 мая в Вашингтоне.
Как передает Report, об этом сообщил дипломатический источник телеканалу Al Mayadeen.
По его словам, американская сторона активно продвигает проведение встречи, и инициатива исходит лично от президента Трампа.
Других подробностей источник не привел.
Ранее сообщалось, что данная встреча состоится во II декаде мая.
