В Иране раскрыли детали нового плана по достижению сделки с США

В Иране раскрыли некоторые детали нового предложения о полном прекращении боевых действий, переданных Тегераном Вашингтону через пакистанских посредников.

Как сообщает Report со ссылкой на информагентство Tasnim, план из 14 пунктов включает гарантии ненападения, вывод вооруженных сил США с прилегающих к Ирану территорий, снятие морской блокады, разблокировку замороженных активов Ирана, выплату компенсаций, отмену санкций и прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, новый механизм регулирования судоходства в Ормузском проливе и другие.

В представленном американской стороной предложении из девяти пунктов, указывает издание, содержалось требование о двухмесячном перемирии. Официальный Тегеран в ответ на это заявил, что вопросы должны быть решены в течение 30 дней, и внимание следует сосредоточить не на продлении перемирия, а на "завершении войны".

"Теперь Иран ждет от США официального ответа на предложения", - подчеркивает Tasnim.

Ранее замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил на встрече с послами зарубежных стран в Тегеране заявил, что Иран через Пакистан передал США новый план по урегулированию конфликта.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в публикации в Truth Social отметил, что вряд ли примет ответ Тегерана на предложения Вашингтона.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.