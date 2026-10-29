Сальвадор направит на Гаити войска для освобождения из плена четырех своих граждан

Власти Сальвадора задействуют более двух тысяч военнослужащих в масштабной операции на Гаити для спасения четырех сальвадорских авиатехников.

Как передает Report, об этом по итогам телефонного разговора сальвадорского президента Найиба Букеле с премьер-министром Гаити Аликсом Дидье Фис-Эме сообщила пресс-служба МИД центральноамериканской республики.

В заявлении ведомства отмечается, что операция будет проводиться при поддержке нескольких стран и международных организаций. В ходе беседы стороны также обсудили дальнейшее пребывание сальвадорской миссии на территории Гаити.

Букеле подтвердил готовность Сальвадора продолжать содействие в обеспечении безопасности и борьбе с преступными бандами в карибской стране. Кроме того, президент поблагодарил местных жителей за поддержку, а власти и силы безопасности Гаити - за сотрудничество.

О начале военной операции по освобождению заложников Букеле объявил 22 октября. Он пригрозил лидерам банд жесткими мерами, если похищенные не будут освобождены живыми и невредимыми.

Нападение произошло 18 октября в пригороде Порт-о-Пренса Круа-де-Буке. Бронированный автомобиль сальвадорских авиационных техников, участвовавших в международной миссии по медицинской эвакуации и не задействованных в боевых действиях, попал в засаду и загорелся после взрыва. Специалисты покинули машину, после чего были захвачены в плен.