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    Сальвадор направит на Гаити войска для освобождения из плена четырех своих граждан

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 08:43
    Сальвадор направит на Гаити войска для освобождения из плена четырех своих граждан

    Власти Сальвадора задействуют более двух тысяч военнослужащих в масштабной операции на Гаити для спасения четырех сальвадорских авиатехников.

    Как передает Report, об этом по итогам телефонного разговора сальвадорского президента Найиба Букеле с премьер-министром Гаити Аликсом Дидье Фис-Эме сообщила пресс-служба МИД центральноамериканской республики.

    В заявлении ведомства отмечается, что операция будет проводиться при поддержке нескольких стран и международных организаций. В ходе беседы стороны также обсудили дальнейшее пребывание сальвадорской миссии на территории Гаити.

    Букеле подтвердил готовность Сальвадора продолжать содействие в обеспечении безопасности и борьбе с преступными бандами в карибской стране. Кроме того, президент поблагодарил местных жителей за поддержку, а власти и силы безопасности Гаити - за сотрудничество.

    О начале военной операции по освобождению заложников Букеле объявил 22 октября. Он пригрозил лидерам банд жесткими мерами, если похищенные не будут освобождены живыми и невредимыми.

    Нападение произошло 18 октября в пригороде Порт-о-Пренса Круа-де-Буке. Бронированный автомобиль сальвадорских авиационных техников, участвовавших в международной миссии по медицинской эвакуации и не задействованных в боевых действиях, попал в засаду и загорелся после взрыва. Специалисты покинули машину, после чего были захвачены в плен.

    Найиб Букеле Аликс Дидье Фис-Эме Отправка военных Сальвадор Гаити
    Salvador dörd vətəndaşını əsirlikdən azad etmək üçün Haitiyə qoşun göndərəcək
    44 filmi
    44 filmi

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