В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 29 октября, 2026
- 08:25
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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
8. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.