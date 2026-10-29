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    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 29 октября, 2026
    • 08:25
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    7. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    8. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

    9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
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    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
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