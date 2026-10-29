В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.