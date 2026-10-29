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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 29 oktyabr, 2026
    • 08:19
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    4. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metro stansiyasından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    8. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    9. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    10. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    11. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    12. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    13. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Nəqliyyatın sıxlığı
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
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