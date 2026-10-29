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    В Сабунчинском и Насиминском районах Баку сегодня будут перебои с газом

    Энергетика
    • 29 октября, 2026
    • 08:55
    В Сабунчинском и Насиминском районах Баку сегодня будут перебои с газом

    В Сабунчинском и Насиминском районах Баку в четверг возникнут локальные перебои в газоснабжении.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз".

    Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.

    Так, 29 октября с 10:00 до завершения работ возникнут перебои в газоснабжении абонентов в поселках Рамана и Умид в Сабунчинском районе, а также на улицах Н. Юсифбейли, братьев Новрузовых, А. Саххата, братьев Мардановых и М. Санани в Насиминском районе.

    Перебои в газоснабжении ПО Азеригаз Сабунчинский район Насиминский район
    Bu gün Sabunçu və Nəsimi rayonlarının bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq
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