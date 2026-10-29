В Сабунчинском и Насиминском районах Баку сегодня будут перебои с газом
Энергетика
- 29 октября, 2026
- 08:55
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В Сабунчинском и Насиминском районах Баку в четверг возникнут локальные перебои в газоснабжении.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.
Так, 29 октября с 10:00 до завершения работ возникнут перебои в газоснабжении абонентов в поселках Рамана и Умид в Сабунчинском районе, а также на улицах Н. Юсифбейли, братьев Новрузовых, А. Саххата, братьев Мардановых и М. Санани в Насиминском районе.
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