    Трамп заявил о желании уничтожить оставшийся ракетный потенциал Ирана

    Президент США Дональд Трамп выразил намерение ликвидировать сохраняющийся у Ирана потенциал в сфере ракетных вооружений.

    Как передает Report, такое заявление американский лидер в беседе с журналистами в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

    "Да, я хотел бы это уничтожить", - ответил он на вопрос о сохраняющихся у Ирана производственных мощностях в области ракетных технологий.

    По данным американской администрации, после нанесенных ударов со стороны Соединенных Штатов и Израиля у Тегерана осталось не более 15% подобных мощностей. Журналисты задали Трампу вопрос о том, станет ли Вашингтон вновь бить по Исламской Республике. "Посмотрим. Это возможно, такое, безусловно, может произойти", - сказал глава Белого дома.

    Вместе с тем Трамп не исключил, что в перспективе американские нефтяные компании смогут вести деятельность на территории Ирана.

    До этого американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, что вряд ли примет ответ Ирана на предложения США.

    "Не могу себе представить, чтобы он (план Тегерана - ред.) был приемлем", - написал он.

    Ранее замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил на встрече с послами зарубежных стран в Тегеране заявил, что Иран через Пакистан передал США новый план по урегулированию конфликта.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Tramp İranın qalan raket potensialını da məhv etmək istədiyini bildirib

