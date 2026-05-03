    Пилот "Мерседес" Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Майами "Формулы 1"

    03 мая, 2026
    01:36
    Пилот Мерседес Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Майами Формулы 1

    Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли одержал победу в квалификационной сессии четвертого этапа мирового первенства по автогонкам в классе "Формула 1" - Гран-при Майами.

    Как сообщает Report, заезд прошел на Международном автодроме Майами.

    Вторую позицию на стартовой решетке занял голландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", тройку лидеров замкнул пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер.

    Ранее спринтерскую гонку на этом этапе выиграл британец Ландо Норрис из "Макларена". Перед стартом спринта произошло возгорание болида немецкого гонщика команды "Ауди" Нико Хюлькенберга, из-за чего он был вынужден пропустить заезд. Во время квалификационной сессии аналогичная проблема с возгоранием случилась на машине его напарника по команде бразильца Габриэля Бортолето.

    Основная гонка запланирована на 4 мая, старт запланирован на 00:00 по бакинскому времени.

    Antonelli "Formula 1" Mayami Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub
    Antonelli storms to Miami Grand Prix pole ahead of Verstappen and Leclerc

