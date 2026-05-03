Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

Германия приступила к созданию танковой бригады на территории Литвы, перенаправляя туда военные ресурсы "любой ценой".

Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Все, что в бундесвере не закреплено намертво, направляется в состав новой бригады", - подчеркивает газета.

Согласно имеющимся данным, речь идет о формировании "танковой бригады 45", штаб которой уже развернут в литовской столице Вильнюсе. Решение о переброске порядка 5 тысяч немецких военнослужащих на восточный фланг НАТО было принято главой оборонного ведомства ФРГ Борисом Писториусом.

Руководство соединением, как сообщается, возложено на бригадного генерала Кристофа Хубера. "Мы готовы отдать свою жизнь за то, чтобы свобода и права немецкого народа на восточном фланге НАТО были отважно защищены", - заявил он.

По имеющейся информации, подразделение должно выйти на полную боевую готовность к 2027 году.