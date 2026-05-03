"Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir
- 03 may, 2026
- 00:41
Almaniya hərbi resurslarını "nəyin bahasına olursa-olsun", Litva ərazisinə istiqamətləndirərək orada tank briqadasının yaradılmasına başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın "Bild" nəşri məlumat yayıb.
Mövcud məlumatlara görə, söhbət qərargahı artıq Litvanın paytaxtı Vilnüsdə yerləşdirilmiş "45-ci tank briqadası"nın formalaşdırılmasından gedir. Təxminən 5 min alman hərbçisinin NATO-nun şərq cinahına göndərilməsi qərarı Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius tərəfindən qəbul edilib.
Bildirilib ki, birləşməyə rəhbərlik briqada generalı Kristof Huberə həvalə edilib.
"Biz alman xalqının NATO-nun şərq cinahında azadlığı və hüquqlarının cəsarətlə qorunması naminə canımızı verməyə hazırıq", - o bildirib.
Mövcud məlumata görə, bölmə 2027-ci ilə qədər tam döyüş hazırlığı səviyyəsinə çatmalıdır.