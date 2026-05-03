İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    • 03 may, 2026
    • 00:41
    Bild: Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Almaniya hərbi resurslarını "nəyin bahasına olursa-olsun", Litva ərazisinə istiqamətləndirərək orada tank briqadasının yaradılmasına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın "Bild" nəşri məlumat yayıb.

    Mövcud məlumatlara görə, söhbət qərargahı artıq Litvanın paytaxtı Vilnüsdə yerləşdirilmiş "45-ci tank briqadası"nın formalaşdırılmasından gedir. Təxminən 5 min alman hərbçisinin NATO-nun şərq cinahına göndərilməsi qərarı Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius tərəfindən qəbul edilib.

    Bildirilib ki, birləşməyə rəhbərlik briqada generalı Kristof Huberə həvalə edilib.

    "Biz alman xalqının NATO-nun şərq cinahında azadlığı və hüquqlarının cəsarətlə qorunması naminə canımızı verməyə hazırıq", - o bildirib.

    Mövcud məlumata görə, bölmə 2027-ci ilə qədər tam döyüş hazırlığı səviyyəsinə çatmalıdır.

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Almaniya Litva
    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Son xəbərlər

    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    18:23

    Azərbaycanın cüdo millisi "Böyük Dəbilqə"də 3 medal qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti