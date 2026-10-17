İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    İranın XİN başçısı: Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı qərar ABŞ-dən asılıdır

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 17:21
    İranın XİN başçısı: Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı qərar ABŞ-dən asılıdır

    İran Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası üzrə yeddigünlük planı Qətər vasitəsilə Birləşmiş Ştatlara təqdim edib və Vaşinqtonun cavabını gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçinın Bağdadda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında verdiyi bəyanata istinadən məlumat yayıb.

    "İndi qərar Birləşmiş Ştatlara qalır", - İranın XİN başçısı bildirib.

    A.Əraqçı vurğulayıb ki, Vaşinqtonun münaqişə ilə bağlı mövqeyi dəyişmədən gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qeyri-mümkündür.

    Bununla yanaşı, nazir Tehranın münaqişənin həlli istiqamətində diplomatik səyləri davam etdirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib: "İran öz xalqını, suverenliyini və qanuni maraqlarını qoruyacaq. Lakin hüquqlarımızın müdafiəsi ilə sülhə can atmaq arasında heç bir ziddiyyət yoxdur".

    Onun sözlərinə görə, Tehran müharibənin vurduğu ziyanı dərk edir və sülhün əldə olunmasına böyük əhəmiyyət verir.

    Abbas Əraqçi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Qətər
    Глава МИД Ирана: Решение по открытию Ормузского пролива зависит от США
    'Choice now rests with US,' Iran's Araghchi says on peace negotiations
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    20:21
    Fransada etirazçılar Lill meriyasının binasını talan ediblər
    Digər ölkələr
    20:09
    ABŞ və İsrailin İrana hücumu zamanı təxminən 5 min nəfər ölüb
    Region
    19:50
    Mustafa Çiftçi: PKK terror təşkilatı ilə heç bir sövdələşmə aparılmayıb
    Region
    19:39
    Foto
    Video
    "Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri": 1918-ci ilin yayında Ağudi kəndində 75-i uşaq olmaqla, 325 nəfər öldürülüb
    Daxili siyasət
    19:33
    Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması Qara dənizə yola salınıb
    Region
    19:24
    İran ordusu: Oman dənizində zədələnmiş neft tankerlərinin sayı artır
    Region
    19:11
    Misir Səudiyyə Ərəbistanını müdafiə etməyə hazırdır
    Digər ölkələr
    19:10
    Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikib
    Region
    19:08
    İraq regional enerji və nəqliyyat şəbəkələrinin birləşdirilməsini təklif edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti