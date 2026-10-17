Глава МИД Ирана: Решение по открытию Ормузского пролива зависит от США

Иран передал Соединенным Штатам через Катар семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе и ожидает ответа Вашингтона.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, сделанное на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Багдаде.

"Теперь решение остается за Соединенными Штатами", - заявил глава иранского МИД.

Арагчи подчеркнул, что обеспечение безопасности судоходства невозможно без изменения позиции Вашингтона по конфликту.

"Нельзя бомбить страну, угрожать ее уничтожением и вводить против нее санкции, а затем рассчитывать на восстановление безопасности судоходства", - отметил он.

При этом министр подтвердил готовность Тегерана продолжать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

"Иран будет защищать свой народ, суверенитет и законные интересы. Однако между защитой наших прав и стремлением к миру нет противоречия", - подчеркнул Арагчи.

По его словам, Тегеран осознает ущерб, причиняемый войной, и придает большое значение достижению мира.