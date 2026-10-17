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    Azərbaycan Premyer Liqasında X, XI və XII turun oyun cədvəli müəyyənləşib

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2026
    • 16:18
    Azərbaycan Premyer Liqasında X, XI və XII turun oyun cədvəli müəyyənləşib

    Misli Premyer Liqasında X, XI və XII turun oyun cədvəli müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    X turun görüşləri 4, XI və XII turun matçları isə 3 günü əhatə edəcək.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    30 oktyabr

    18:30. "Turan Tovuz" – "Sabah"

    Tovuz şəhər stadionu

    31 oktyabr

    15:00. "Araz-Naxçıvan" – "Zirə"

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:30. "Qəbələ" – "Qarabağ"

    Qəbələ şəhər stadionu

    1 noyabr

    15:00. "Şamaxı" – "Neftçi"

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:30. "Kəpəz" – "İmişli"

    Gəncə şəhər stadionu

    2 noyabr

    19:00. "Sumqayıt" – "Şəfa"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    I dövrə, XI tur

    6 noyabr

    18:00. "Qarabağ" – "Turan Tovuz"

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

    20:00. "Neftçi" – "Kəpəz"

    "Palms Sports Arena"

    7 noyabr

    16:00. "Şəfa" – "Araz-Naxçıvan"

    "SOCAR Polymer Arena"

    18:30. "Zirə" – "Qəbələ"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    8 noyabr

    15:00. "İmişli" – "Sumqayıt"

    Yevlax şəhər stadionu

    17:30. "Sabah" – "Şamaxı"

    "Dalğa Arena"

    II dövrə, XII tur

    20 noyabr

    14:30. "İmişli" – "Zirə"

    Yevlax şəhər stadionu

    19:00. "Sumqayıt" – "Sabah"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    21 noyabr

    14:30. "Şamaxı" – "Turan Tovuz"

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Şəfa" – "Qəbələ"

    "SOCAR Polymer Arena"

    22 noyabr

    14:30. "Araz-Naxçıvan" – "Neftçi"

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Kəpəz" – "Qarabağ"

    Gəncə şəhər stadionu

    Azərbaycan Premyer Liqası Neftçi FK Qarabağ FK Sabah FK Kəpəz FK
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