Azərbaycan Premyer Liqasında X, XI və XII turun oyun cədvəli müəyyənləşib
- 17 oktyabr, 2026
- 16:18
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Misli Premyer Liqasında X, XI və XII turun oyun cədvəli müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
X turun görüşləri 4, XI və XII turun matçları isə 3 günü əhatə edəcək.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, X tur
30 oktyabr
18:30. "Turan Tovuz" – "Sabah"
Tovuz şəhər stadionu
31 oktyabr
15:00. "Araz-Naxçıvan" – "Zirə"
Şamaxı şəhər stadionu
17:30. "Qəbələ" – "Qarabağ"
Qəbələ şəhər stadionu
1 noyabr
15:00. "Şamaxı" – "Neftçi"
Şamaxı şəhər stadionu
17:30. "Kəpəz" – "İmişli"
Gəncə şəhər stadionu
2 noyabr
19:00. "Sumqayıt" – "Şəfa"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
I dövrə, XI tur
6 noyabr
18:00. "Qarabağ" – "Turan Tovuz"
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
20:00. "Neftçi" – "Kəpəz"
"Palms Sports Arena"
7 noyabr
16:00. "Şəfa" – "Araz-Naxçıvan"
"SOCAR Polymer Arena"
18:30. "Zirə" – "Qəbələ"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
8 noyabr
15:00. "İmişli" – "Sumqayıt"
Yevlax şəhər stadionu
17:30. "Sabah" – "Şamaxı"
"Dalğa Arena"
II dövrə, XII tur
20 noyabr
14:30. "İmişli" – "Zirə"
Yevlax şəhər stadionu
19:00. "Sumqayıt" – "Sabah"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
21 noyabr
14:30. "Şamaxı" – "Turan Tovuz"
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Şəfa" – "Qəbələ"
"SOCAR Polymer Arena"
22 noyabr
14:30. "Araz-Naxçıvan" – "Neftçi"
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Kəpəz" – "Qarabağ"
Gəncə şəhər stadionu