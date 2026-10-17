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    Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2026
    • 16:27
    Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qarşılaşmalar ümumilikdə üç günü əhatə edəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    II təsnifat mərhələsi

    27 oktyabr

    14:00. "Şimal" – "Araz-Naxçıvan"

    Şamaxı şəhər stadionu

    14:00. "Marafon""Zaqatala"

    "Marafon Arena"

    17:00. "Kür-Araz""Sumqayıt"

    "SOCAR Polymer Arena"

    17:00. "Qəbələ""Mingəçevir"

    Qəbələ şəhər stadionu

    18:00. "Səbail""Zirə"

    "Bank Respublika Arena"

    28 oktyabr

    14:00. "İmişli" – "Qaradağ Lökbatan"

    Yevlax şəhər stadionu

    14:00. MOİK – "Şahdağ Qusar"

    Binə qəsəbə stadionu

    14:00. "Hypers""Şamaxı"

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:00. "Şəfa""Ağstafa Gəncləri"

    "SOCAR Polymer Arena"

    19:00. "Kəpəz""Baku Sportinq"

    Gəncə şəhər stadionu

    29 oktyabr

    14:00. "Xankəndi" – "Gəncəbasar"

    Şamaxı OİK stadionu

    14:00. "Zəngəzur" – "Karvan Yevlax"

    Binə qəsəbə stadionu

    Qeyd edək ki, "Şimal" – "Araz-Naxçıvan", "Kür-Araz" – "Sumqayıt" və "Hypers" – "Şamaxı" matçları ev sahibi komandaların stadionlarının standartlara cavab verməməsi səbəbindən əsasnaməyə uyğun olaraq aparılan proseslərin nəticəsində qonaq klubların ev oyunlarını keçirdikləri stadionlarda baş tutacaq. Sözügedən görüşlərlə bağlı bütün təşkilati məsələlər cədvəldə adı ilk göstərilən klublar tərəfindən həyata keçiriləcək.

    "Səbail" klubu isə əsasnaməyə uyğun olaraq alternativ stadion təqdim edib. "Dənizçilər" I Liqada təqvim üzrə açıqlanmayan ev oyunlarını da " Bank Respublika Arena"da keçirəcək.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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