    Эрдоган: Туркоманы являются важным элементом отношений между Турцией и Ираком

    Эрдоган: Туркоманы являются важным элементом отношений между Турцией и Ираком

    Туркоманы являются важным элементом братских отношений между Турцией и Ираком.

    Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с выдвинутым на пост премьер-министра Ирака Мухаммадом Али аз-Зейди, детали беседы приводятся в аккаунте Управления коммуникаций Администрации президента Турции в соцсети X.

    Согласно информации, турецкий лидер выразил надежду, что в Ираке будет сформировано сбалансированное и стабильное правительство.

    Эрдоган довел до сведения Али Зейди, что его страна придает серьезное значение сотрудничеству с Ираком на стратегической и институциональной основе и нацелена на дальнейшее развитие этого сотрудничества в новый период.

    Турецкий лидер также сообщил о готовности Анкары укреплять сотрудничество с Багдадом во многих сферах, в частности в борьбе с терроризмом, оборонной промышленности, энергетике и транспорте.

    Телефонный разговор Реджеп Тайип Эрдоган Турция Ирак
    Ərdoğan: Türkmanlar Türkiyə ilə İraq arasında əlaqələrin əhəmiyyətli ünsürüdür
    Erdogan: Turkmens are key element of Türkiye-Iraq ties

