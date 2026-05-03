Эрдоган: Туркоманы являются важным элементом отношений между Турцией и Ираком

Туркоманы являются важным элементом братских отношений между Турцией и Ираком.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с выдвинутым на пост премьер-министра Ирака Мухаммадом Али аз-Зейди, детали беседы приводятся в аккаунте Управления коммуникаций Администрации президента Турции в соцсети X.

Согласно информации, турецкий лидер выразил надежду, что в Ираке будет сформировано сбалансированное и стабильное правительство.

Эрдоган довел до сведения Али Зейди, что его страна придает серьезное значение сотрудничеству с Ираком на стратегической и институциональной основе и нацелена на дальнейшее развитие этого сотрудничества в новый период.

Турецкий лидер также сообщил о готовности Анкары укреплять сотрудничество с Багдадом во многих сферах, в частности в борьбе с терроризмом, оборонной промышленности, энергетике и транспорте.