    Ərdoğan: Türkmanlar Türkiyə ilə İraq arasında əlaqələrin əhəmiyyətli ünsürüdür

    Ərdoğan: Türkmanlar Türkiyə ilə İraq arasında əlaqələrin əhəmiyyətli ünsürüdür

    Türkmanlar Türkiyə ilə İraq arasında qardaşlıq əlaqələrinin əhəmiyyətli ünsürüdür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İraqda baş nazirliyə namizədliyi irəli sürülmüş Məhəmməd Əli Zeydi ilə telefon danışığında deyib.

    Telefon danışığının detalları Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi tərəfindən "X" sosial media hesabında paylaşılıb.

    Bildirilib ki, Ərdoğan qarşı tərəfə İraqda balanslı və sabit hökumətin qurulacağına ümid etdiyini bildirib.

    Türkiyə Prezidenti ölkəsinin İraqla əməkdaşlığa strateji və institusional əsasda ciddi önəm verdiyini, yeni dövrdə bunu daha da inkişaf etdirməyi hədəflədiyini Əli Zeydinin diqqətinə çatdırıb.

    Ərdoğan həmçinin Türkiyənin terrorla mübarizə, müdafiə sənayesi, enerji və nəqliyyat kimi bir çox sahələrdə İraqla əməkdaşlığı gücləndirməkdə istəkli olduğunu bildirib.

    Qeyd edək ki, İraqda baş nazirliyə Məhəmməd Əli Zeydinin namizədliyi irəli sürülüb. Ölkə prezidenti Nizar Amidinin yeni hökumət qurmaq vəzifəsini ona həvalə etməsi gözlənilir.

    Эрдоган: Туркоманы являются важным элементом отношений между Турцией и Ираком
    Erdogan: Turkmens are key element of Türkiye-Iraq ties

