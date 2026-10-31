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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "LANDAU Lions"la üz-üzə gəlir

    Komanda
    • 31 oktyabr, 2026
    • 10:12
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi LANDAU Lionsla üz-üzə gəlir

    Azərbaycan Basketbol Liqasının V turunda bu gün daha bir qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, "Neftçi" "Landau Lions"la üz üzə gələcək.

    Görüş Bakı İdman Sarayında saat 14:30-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə "Ordu" "Naxçıvan"ı 84:76 hesabı ilə məğlub edib. V tura noyabrın 1-də yekun vurulacaq.

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