Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "LANDAU Lions"la üz-üzə gəlir
Komanda
- 31 oktyabr, 2026
- 10:12
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Azərbaycan Basketbol Liqasının V turunda bu gün daha bir qarşılaşma baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, "Neftçi" "Landau Lions"la üz üzə gələcək.
Görüş Bakı İdman Sarayında saat 14:30-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə "Ordu" "Naxçıvan"ı 84:76 hesabı ilə məğlub edib. V tura noyabrın 1-də yekun vurulacaq.
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