Франция надеется на достижение мира между США и Ираном на фоне продолжения дипломатических инициатив.

Как сообщает Report, об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

"Министр иностранных дел Франции подчеркнул позицию своей страны в поддержку продолжения дипломатических инициатив и выразил надежду на достижение устойчивого мира и безопасности в регионе благодаря продолжению диалога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского министра.

В ходе беседы Арагчи проинформировал своего французского коллегу о позиции и инициативах Тегерана в связи с "прекращением войны, развязанной США и Израилем против Ирана".

Стороны также обсудили региональные и глобальные вопросы.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.