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    Население Украины сократилось до 28,5 млн человек

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 17:16
    Население Украины сократилось до 28,5 млн человек

    Численность населения Украины сократилась до 28,5 млн человек, что на 500 тыс. меньше ранее озвученной оценки в 29 млн человек.

    Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова, впервые публично представившая новые расчеты учреждения.

    По ее словам, основной причиной сокращения численности населения стал выезд украинцев за границу.

    По оценкам, на начало 2022 года население Украины составляло 42-43 млн человек с учетом территорий, находящихся под российской оккупацией, включая Донецкую и Луганскую области и Крым. Без учета этих территорий численность населения оценивалась примерно в 41 млн человек.

    Основная волна выезда украинцев за границу пришлась на первые месяцы 2022 года, после начала российско-украинской войны.

    Российско-украинский конфликт Численность населения
    Ukrayna əhalisinin sayı 28.5 milyon nəfərə düşüb
    44 filmi
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