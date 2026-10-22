Ukrayna əhalisinin sayı 28.5 milyon nəfərə düşüb
Region
- 22 oktyabr, 2026
- 16:30
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Ukraynada Rusiya ilə müharibə dövründə ilk dəfə olaraq əhalinin rəsmi sayı açıqlanıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Demoqrafiya İnstitutu əhalinin sayının kəskin azaldığını bildirib.
Məlumata görə, ölkə əhalisinin sayı hazırda 28.5 milyon nəfərə düşüb. Azalmanın əsas səbəbi kimi əhalinin bir hissəsinin ölkəni tərk etməsi göstərilir.
Qeyd edək ki, 2020-ci ilə qədər Ukraynada 44 milyondan çox insan yaşayırdı. BMT-nin məlumatına görə, 2024-cü il yanvarın 1-nə Ukrayna əhalisi 37 milyon 441 min nəfər olub.
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