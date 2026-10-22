İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Ukrayna əhalisinin sayı 28.5 milyon nəfərə düşüb

    Region
    • 22 oktyabr, 2026
    • 16:30
    Ukrayna əhalisinin sayı 28.5 milyon nəfərə düşüb

    Ukraynada Rusiya ilə müharibə dövründə ilk dəfə olaraq əhalinin rəsmi sayı açıqlanıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Demoqrafiya İnstitutu əhalinin sayının kəskin azaldığını bildirib.

    Məlumata görə, ölkə əhalisinin sayı hazırda 28.5 milyon nəfərə düşüb. Azalmanın əsas səbəbi kimi əhalinin bir hissəsinin ölkəni tərk etməsi göstərilir.

    Qeyd edək ki, 2020-ci ilə qədər Ukraynada 44 milyondan çox insan yaşayırdı. BMT-nin məlumatına görə, 2024-cü il yanvarın 1-nə Ukrayna əhalisi 37 milyon 441 min nəfər olub.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Əhalinin siyahıyaalınması
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:45
    Monteneqro 2028-ci ilin sonunadək Aİ-nin üzvü olmağı hədəfləyir
    Digər ölkələr
    16:44
    Foto
    Azərbaycan ICOMOS-un 23-cü Baş Assambleyasına ev sahibliyi edəcək
    Turizm
    16:40
    Foto
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Uşağın gözü ilə dünya" sərgisi və İmam əl-Buxari memorial kompleksi ilə tanış olub
    Xarici siyasət
    16:39
    Foto
    Bakıda keçiriləcək U-15 dünya çempionatı və festivalından əvvəl Azərbaycan yığmasının açıq məşqi olub
    Futbol
    16:36
    Foto
    İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda istehsal layihələrində iştirakı müzakirə edilib
    Biznes
    16:30
    Ukrayna əhalisinin sayı 28.5 milyon nəfərə düşüb
    Region
    16:30
    ING: Azərbaycanın nominal ÜDM-i 2026-cı ildə 81 milyard dolları ötəcək
    Maliyyə
    16:28
    ING Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə 2029-cu ilədək olan proqnozunu açıqlayıb
    Maliyyə
    16:27
    "Mançester Yunayted" Yulian Naqelsmannı baş məşqçi postuna namizəd kimi nəzərdən keçirir
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti