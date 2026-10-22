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    Британия после 20-летнего перерыва возобновила производство крупнокалиберного оружия

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 16:59
    Британия после 20-летнего перерыва возобновила производство крупнокалиберного оружия

    Великобритания впервые за 20 лет начала производить крупнокалиберное оружие.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении британского правительства.

    Отмечается, что такое решение принято в рамках плана по быстрому укреплению внутренней обороноспособности из-за растущей угрозы безопасности. Завод компании Rheinmetall UK, дочерней компании немецкого гиганта Rheinmetall, в Телфорде начал производство пушечных стволов для танков.

    Предприятие будет изготавливать стволы и детали для 120-мм и 155-мм систем вооружения, в частности для установок RCH 155 и будущих артиллерийских платформ.

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг принял участие в запуске цеха вместе с начальником Генштаба Роли Уокером.

    "Великобритания вновь занимается производством оружия, необходимого нашим Вооруженным силам для защиты нации от противников… Сто квалифицированных рабочих мест на производстве мирового уровня и возвращение производства крупнокалиберного оружия на британскую землю впервые за 20 лет – вот как выглядит оборона как двигатель экономического роста", – отметил Стритинг.

    Уэс Стритинг Производство оружия Rheinmetall AG Великобритания
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