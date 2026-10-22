Британия после 20-летнего перерыва возобновила производство крупнокалиберного оружия

Великобритания впервые за 20 лет начала производить крупнокалиберное оружие.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении британского правительства.

Отмечается, что такое решение принято в рамках плана по быстрому укреплению внутренней обороноспособности из-за растущей угрозы безопасности. Завод компании Rheinmetall UK, дочерней компании немецкого гиганта Rheinmetall, в Телфорде начал производство пушечных стволов для танков.

Предприятие будет изготавливать стволы и детали для 120-мм и 155-мм систем вооружения, в частности для установок RCH 155 и будущих артиллерийских платформ.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг принял участие в запуске цеха вместе с начальником Генштаба Роли Уокером.

"Великобритания вновь занимается производством оружия, необходимого нашим Вооруженным силам для защиты нации от противников… Сто квалифицированных рабочих мест на производстве мирового уровня и возвращение производства крупнокалиберного оружия на британскую землю впервые за 20 лет – вот как выглядит оборона как двигатель экономического роста", – отметил Стритинг.