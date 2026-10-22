Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Назим Сулейманов: Чемпионат мира и фестиваль U-15 — большой шанс для юных футболистов

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 17:20
    Назим Сулейманов: Чемпионат мира и фестиваль U-15 — большой шанс для юных футболистов

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 станут большим шансом для юных футболистов.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший игрок сборной Азербайджана и тренер Назим Сулейманов.

    Он выразил надежду на успешное выступление национальной команды и отметил, что участие в таком турнире поможет молодым спортсменом приобрести ценный опыт и добиться успехов в будущем.

    "Мы, конечно же, ждем от нашей национальной команды побед. Участие в подобном чемпионате мира и фестивале - большой шанс для каждого футболиста. Необходимо максимально использовать эту возможность. Я верю, что этот опыт даст толчок профессиональному росту наших игроков", - сказал Сулейманов.

    Он также призвал болельщиков поддержать команду и поблагодарил руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана за создание необходимых условий: "Чемпионат с участием 189 стран - мероприятие, не имеющее аналогов. Это большая радость и настоящий праздник футбола".

    Чемпионат мира и фестиваль U-15 пройдут с 24 по 30 октября в Говсанском спортивном комплексе. Церемония открытия и финальный матч состоятся в бакинском "Кристал Холле".

    Первые матчи начнутся 24 октября. В турнире планируется участие 189 стран и проведение около 1000 матчей.

    Сборная Азербайджана сыграет первый матч 24 октября в 19:30 в "Кристал Холле" против команды Тимора-Лешти. 25 октября азербайджанцы встретятся с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30. Обе игры пройдут на площадке 10А Хёвсанского гоночного комплекса.

    26 октября сборная Азербайджана сыграет на той же площадке с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Сборная Азербайджана по футболу
    Nazim Süleymanov: "U-15 dünya çempionatı və festivalı gənc futbolçular üçün böyük şansdır"
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