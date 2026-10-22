Азербайджан примет 23-ю Генассамблею ICOMOS

Азербайджан принял участие в 22-й Трехгодичной Генеральной Ассамблее Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей (ICOMOS) в Кучинге (Малайзия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В рамках Генассамблеи заместитель председателя правления Центра управления заповедниками Садагат Давудова выступила с презентацией о проведении в 2029 году следующей Трехгодичной Генассамблеи в Баку.

В ходе презентации была представлена ​​информация о богатом культурном наследии Азербайджана, в частности о памятниках и исторических местах, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, современной инфраструктуре Баку и его опыте в проведении международных мероприятий. Также был показан видеоролик, отражающий материальное и нематериальное культурное наследие Азербайджана.

Правление ICOMOS приняло решение провести 23-ю Трехгодичную Генеральную Ассамблею организации в Баку в 2029 году.

Отметим, что Генеральная Ассамблея ICOMOS, проводимая каждые три года, является одной из важнейших международных платформ в области охраны культурного наследия.