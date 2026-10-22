Азербайджан примет 23-ю Генассамблею ICOMOS
- 22 октября, 2026
- 17:19
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Азербайджан принял участие в 22-й Трехгодичной Генеральной Ассамблее Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей (ICOMOS) в Кучинге (Малайзия).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
В рамках Генассамблеи заместитель председателя правления Центра управления заповедниками Садагат Давудова выступила с презентацией о проведении в 2029 году следующей Трехгодичной Генассамблеи в Баку.
В ходе презентации была представлена информация о богатом культурном наследии Азербайджана, в частности о памятниках и исторических местах, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, современной инфраструктуре Баку и его опыте в проведении международных мероприятий. Также был показан видеоролик, отражающий материальное и нематериальное культурное наследие Азербайджана.
Правление ICOMOS приняло решение провести 23-ю Трехгодичную Генеральную Ассамблею организации в Баку в 2029 году.
Отметим, что Генеральная Ассамблея ICOMOS, проводимая каждые три года, является одной из важнейших международных платформ в области охраны культурного наследия.