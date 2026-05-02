İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    • 02 may, 2026
    • 23:38
    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Fransa diplomatik təşəbbüslərin davam etdirilməsi fonunda ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefon danışığında vurğulayıb.

    "Fransanın xarici işlər naziri ölkəsinin diplomatik təşəbbüslərin davam etdirilməsinin dəstəklənməsi mövqeyini vurğulayaraq dialoqun davam etməsi sayəsində regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyə nail olunacağına ümid etdiyini bildirib", - A. Əraqçinin "Telegram" kanalında paylaşılan məlumatda qeyd olunub.

    Regional və beynəlxalq hadisələrin müzakirə edildiyi söhbət zamanı Əraqçi fransalı həmkarını ABŞ və İsrailin İrana qarşı başlatdığı müharibənin dayandırılması ilə bağlı İslam Respublikasının mövqe və təşəbbüsləri barədə məlumatlandırıb.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ-İran danışıqları Jan-Noel Barro Abbas Əraqçi
    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti