İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Əraqçi təkzib edib: Sülh planı nüvə məsələlərini əhatə etmir - YENİLƏNİB

    Region
    • 03 may, 2026
    • 21:22
    Əraqçi təkzib edib: Sülh planı nüvə məsələlərini əhatə etmir - YENİLƏNİB

    İranın ABŞ ilə sülh planı yalnız hərbi əməliyyatlara son qoymağa yönəlib və nüvə məsələlərini əhatə etmir.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Tehranın təklif etdiyi 14 maddəlik plan yalnız müharibənin sona çatması üçün tədbirlərə aiddir: "Bizim 14 maddəlik planımız yalnız müharibənin sona çatmasına yönəlib və nüvə məsələlərinə toxunmur".

    Qeyd edək ki, bəzi KİV-lər İranın nüvə proqramı məsələsinin ABŞ ilə mümkün danışıqların gündəliyinə daxil etməyə razı olduğunu yazıb.

    İran mövqeyini dəyişdirib və nüvə proqramı məsələsini ABŞ ilə mümkün danışıqların gündəliyinə daxil etməyə razı olub.

    "Report"un "Al Arabiya"ya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə kanalın mənbələri məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Tehran əvvəlki bir sıra ilkin şərtlərdən imtina edib və hazırda uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsinin 3,5%-ə qədər məhdudlaşdırılmasını, eləcə də artıq toplanmış zənginləşdirilmiş uranın ehtiyatlarının mərhələli şəkildə azaldılmasını müzakirə etməyi təklif edir.

    İranın yüksək vəzifəli rəsmisi əvvəllər "Reuters" agentliyinə bildirib ki, Tehranın ilkin təklifi əsasən Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpasına və ABŞ-ın dəniz blokadasına son qoyulmasına yönəlib, nüvə məsələsi isə daha sonra müzakirə olunacaq.

    Lakin "Al Arabiya"nin yeni xəbərlərinə görə, İran nüvə məsələsini bu mərhələdə danışıqlar masasına gətirməyə hazırdır. Bundan əlavə, Tehran Amerika blokadasının qaldırılması müqabilində Hörmüz boğazının mərhələli şəkildə açılmasını təklif edir.

    Mənbələr həmçinin İranın ABŞ qoşunlarının bölgədən çıxarılması tələbindən imtina etdiyini bildiriblər.

    Əvəzində, Tehran ABŞ-ın öz sərhədlərində hərbi qüvvələrinin artırılmasına son qoyulmasında və gələcəkdə mümkün hücumlara qarşı beynəlxalq zəmanətlərin verilməsində israr edir.

    ABŞ-İran danışıqları İranın nüvə proqramı Hörmüz boğazı
    Арагчи: Иранский план по США не касается ядерной программы - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    12:10

    Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunub

    Ədəbiyyat
    12:08
    Foto

    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıb

    Sağlamlıq
    12:08

    Bakıda 71 kiloqram tiryək aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:08
    Foto

    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar

    Fərdi
    12:04

    Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    12:02

    Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    12:01

    Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcək

    Milli Məclis
    11:55
    Foto

    Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıb

    İnfrastruktur
    11:53

    Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti