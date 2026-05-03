İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Samir Rzayev: "Belqrad-Bakı aviareysi iki ölkə arasında əlaqələrə töhfə verəcək"

    Turizm
    • 03 may, 2026
    • 21:25
    Samir Rzayev: Belqrad-Bakı aviareysi iki ölkə arasında əlaqələrə töhfə verəcək

    Belqrad-Bakı aviareysi Azərbaycanla Serbiya arasında əlaqələrin daha da inkişafına töhfə verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Samir Rzayev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Belqrad-Bakı marşrutu üzrə birbaşa aviareyslərin açılması çox mühüm hadisədir:

    "Bu, yalnız yeni istiqamətin əlavə olunması deyil, eyni zamanda Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun beynəlxalq nəqliyyat qovşağı kimi rolunun daha da güclənməsi deməkdir. "Air Serbia" ilə əməkdaşlıq çərçivəsində açılan bu marşrut sərnişinlər üçün daha rahat və çevik səyahət imkanları yaradır. Həftədə 2 dəfə həyata keçiriləcək uçuşlar həm işgüzar səfərlərin, həm də turizmin inkişafına müsbət təsir göstərəcək".

    S. Rzayev əlavə edib ki, Belqrad istiqaməti Bakı hava limanının beynəlxalq uçuş şəbəkəsini genişləndirir və sərnişinlərə Cənub-Şərqi Avropa istiqamətində daha əlçatan bağlantı təqdim edir:

    "Bu gün ilk reyslə Serbiyadan rəsmi qonaqların ölkəmizə səfəri də bu layihənin əhəmiyyətini bir daha göstərir. Onları Bakıda salamlamaqdan məmnunuq. Bizim əsas məqsədimiz sərnişinlər üçün təhlükəsiz, rahat və effektiv səyahət mühiti təmin etməkdir. Bu istiqamətdə xidmət keyfiyyətinin artırılması, rəqəmsal həllərin tətbiqi və əməliyyat səmərəliliyinin gücləndirilməsi üzrə işlərimizi davam etdiririk. Əminik ki, Belqrad-Bakı reysi həm sərnişinlər, həm də tərəfdaşlarımız üçün uğurlu olacaq və iki ölkə arasında əlaqələrin daha da inkişafına töhfə verəcək".

    Bakı Belqrad Sərnişin təyyarəsi Azərbaycan Hava Yolları (AZAL)
    Самир Рзаев: Авиарейс Белград-Баку внесет вклад в развитие связей между двумя странами

    Son xəbərlər

    12:29

    Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasında dayanaqılı sülhə ümid edir

    Digər ölkələr
    12:27

    Gündüz İsmayılov: Naxçıvanda qılınan vəhdət namazı müsəlmanlar arasında birliyin nümunəsidir

    Din
    12:24

    İlham Əliyev Avropa Parlamentini tənqid edib

    Xarici siyasət
    12:24

    İlham Əliyev: Azərbaycan "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyib

    Region
    12:23

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana 12 min ton neft məhsulları göndərib

    Xarici siyasət
    12:21

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh reallıqdır

    Xarici siyasət
    12:20

    Aİ: Türkiyənin Ermənistanda ASB sammitində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Region
    12:19

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxış edib

    Xarici siyasət
    12:10

    Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunub

    Ədəbiyyat
    Bütün Xəbər Lenti