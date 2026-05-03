Самир Рзаев: Авиарейс Белград-Баку внесет вклад в развитие связей между двумя странами

Авиарейс Белград-Баку будет способствовать дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Самир Рзаев.

По его словам, открытие прямых авиарейсов по маршруту Белград-Баку является весьма значимым событием.

"Это не просто добавление нового направления, но и дальнейшее укрепление роли Международного аэропорта Гейдар Алиев как международного транспортного хаба. Маршрут, открытый в рамках сотрудничества с Air Serbia, создает для пассажиров более удобные и гибкие возможности для поездок.

Полеты, которые будут выполняться два раза в неделю, окажут положительное влияние как на развитие деловых поездок, так и туризма", - отметил он.

Самир Рзаев добавил, что белградское направление расширяет международную маршрутную сеть Бакинского аэропорта и обеспечивает пассажирам более доступное сообщение с Юго-Восточной Европой.

"Прибытие в нашу страну официальных гостей из Сербии первым рейсом еще раз подтверждает значимость этого проекта. Мы рады приветствовать их в Баку. Наша главная цель – обеспечить пассажирам безопасную, комфортную и эффективную среду для путешествий. В этом направлении мы продолжаем работу по повышению качества обслуживания, внедрению цифровых решений и укреплению операционной эффективности. Уверены, что рейс Белград-Баку будет успешным как для пассажиров, так и для наших партнеров, а также внесет вклад в дальнейшее развитие связей между двумя странами", - подчеркнул председатель правления AZAL.