Самир Рзаев: Авиарейс Белград-Баку внесет вклад в развитие связей между двумя странами

Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    • 03 мая, 2026
    • 21:35
    Авиарейс Белград-Баку будет способствовать дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Сербией.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Самир Рзаев.

    По его словам, открытие прямых авиарейсов по маршруту Белград-Баку является весьма значимым событием.

    "Это не просто добавление нового направления, но и дальнейшее укрепление роли Международного аэропорта Гейдар Алиев как международного транспортного хаба. Маршрут, открытый в рамках сотрудничества с Air Serbia, создает для пассажиров более удобные и гибкие возможности для поездок.

    Полеты, которые будут выполняться два раза в неделю, окажут положительное влияние как на развитие деловых поездок, так и туризма", - отметил он.

    Самир Рзаев добавил, что белградское направление расширяет международную маршрутную сеть Бакинского аэропорта и обеспечивает пассажирам более доступное сообщение с Юго-Восточной Европой.

    "Прибытие в нашу страну официальных гостей из Сербии первым рейсом еще раз подтверждает значимость этого проекта. Мы рады приветствовать их в Баку. Наша главная цель – обеспечить пассажирам безопасную, комфортную и эффективную среду для путешествий. В этом направлении мы продолжаем работу по повышению качества обслуживания, внедрению цифровых решений и укреплению операционной эффективности. Уверены, что рейс Белград-Баку будет успешным как для пассажиров, так и для наших партнеров, а также внесет вклад в дальнейшее развитие связей между двумя странами", - подчеркнул председатель правления AZAL.

    Samir Rzayev: "Belqrad-Bakı aviareysi iki ölkə arasında əlaqələrə töhfə verəcək"

