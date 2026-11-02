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    Цены на золото снизились более чем на 6%

    Финансы
    • 02 ноября, 2026
    • 11:06
    Цены на золото снизились более чем на 6%

    Цены на золото снизились более чем на 6% в октябре, показав худшую динамику для этого месяца с 2008 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    Золото немного восстанавилось после пятничного обвала. Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились на 0,4%, до $3914,5 за унцию.

    Серебро выросло в цене на 2%, до $50,28 за унцию, платина подешевела на 0,2%, до $1433,7 за унцию.

    В том числе в пятницу котировки рухнули на 3,5%, до минимумов за год, на фоне обвала акций техсектора в США и сокращения спроса на рисковые активы после сообщений о новых усилиях по дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта.

    Кроме того, на золото оказали давление ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит ключевую процентную ставку на декабрьском заседании. Участники рынка оценивают такую вероятность примерно в 75%, по данным CME FedWatch. Высокая ставка снижает сравнительную инвестиционную привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода.

    Цена на золото Цена на серебро ФРС США
    Gold prices fall over 6%
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