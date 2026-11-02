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    В Баку открылся прием учителей на вакантные должности

    Наука и образование
    • 02 ноября, 2026
    • 11:10
    В Баку открылся прием учителей на вакантные должности

    Управление образования по городу Баку (УОГБ) объявило прием учителей на вакантные и временно вакантные места, образовавшиеся в общеобразовательных учреждениях в связи с социальными отпусками.

    Как сообщает Report со ссылкой на УОГБ, прием ведется по специальностям: азербайджанский язык и литература, математика, английский язык и начальные классы (обучение на азербайджанском языке).

    Подать заявку могут участники конкурса по приему учителей на работу (МИГ), проведенного в этом году, набравшие более 70% по азербайджанскому языку и литературе, математике и английскому языку и более 80% - по начальным классам.

    Кандидатам необходимо предъявить удостоверение личности и диплом по соответствующей специальности.

    Обратиться в УОГБ с документами можно с 2 ноября 2026 года с 11:00 до 17:00.

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    BŞTİ: Müəllim vakansiyaları üzrə işə qəbul elan edilib
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