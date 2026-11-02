В Баку открылся прием учителей на вакантные должности

Управление образования по городу Баку (УОГБ) объявило прием учителей на вакантные и временно вакантные места, образовавшиеся в общеобразовательных учреждениях в связи с социальными отпусками.

Как сообщает Report со ссылкой на УОГБ, прием ведется по специальностям: азербайджанский язык и литература, математика, английский язык и начальные классы (обучение на азербайджанском языке).

Подать заявку могут участники конкурса по приему учителей на работу (МИГ), проведенного в этом году, набравшие более 70% по азербайджанскому языку и литературе, математике и английскому языку и более 80% - по начальным классам.

Кандидатам необходимо предъявить удостоверение личности и диплом по соответствующей специальности.

Обратиться в УОГБ с документами можно с 2 ноября 2026 года с 11:00 до 17:00.