Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы
Инфраструктура
- 02 ноября, 2026
- 11:12
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Для удовлетворения возросшего пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организует 7-10 ноября дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Об этом Report сообщили в АЖД.
Поезд из Баку в Агстафу отправится в 09:20, а в обратном направлении - в 17:15.
Кроме того, по этому же направлению продолжат курсировать ежедневные регулярные поезда по маршруту Баку-Газах-Баку в соответствии с привычным расписанием.
Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД, в приложении ADY Mobile или в железнодорожных кассах.
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