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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы

    Инфраструктура
    • 02 ноября, 2026
    • 11:12
    Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы

    Для удовлетворения возросшего пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организует 7-10 ноября дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Поезд из Баку в Агстафу отправится в 09:20, а в обратном направлении - в 17:15.

    Кроме того, по этому же направлению продолжат курсировать ежедневные регулярные поезда по маршруту Баку-Газах-Баку в соответствии с привычным расписанием.

    Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД, в приложении ADY Mobile или в железнодорожных кассах.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Дополнительные рейсы Железные дороги
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
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