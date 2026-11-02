Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы

Для удовлетворения возросшего пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организует 7-10 ноября дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Поезд из Баку в Агстафу отправится в 09:20, а в обратном направлении - в 17:15.

Кроме того, по этому же направлению продолжат курсировать ежедневные регулярные поезда по маршруту Баку-Газах-Баку в соответствии с привычным расписанием.

Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД, в приложении ADY Mobile или в железнодорожных кассах.