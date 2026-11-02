İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 02 noyabr, 2026
    • 10:40
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 7-10 noyabrda Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, eyni zamanda, bu istiqamətlərə Bakı–Qazax–Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur.

    Həmin günlər qatar Bakıdan Ağstafaya saat 09:20-də, əks istiqamətdə isə saat 17:15-də hərəkət edəcək.

    "Biletləri ADY-nin rəsmi saytı, "ADY Mobile" tətbiqi və ya dəmiryol kassalarından əldə edə bilərsiniz", - məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Bakı-Ağstafa qatarı Ağstafa
    Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы
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