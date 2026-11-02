Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" в Норвегии поддержат около 200 болельщиков
Футбол
- 02 ноября, 2026
- 11:11
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Футбольный клуб "Сабах" в матче IV тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Викинга" в Норвегии поддержат около 200 болельщиков.
Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы азербайджанского клуба Эльнур Гамидов.
По его словам, команда отправится в Ставангер чартерным рейсом.
"Вылетаем в Норвегию в 15:00. Ожидается, что команду поддержат около 200 болельщиков. К дню матча это число может измениться. К нам поступило примерно 200 обращений", - сказал он.
Отметим, что матч "Викинг" - "Сабах" состоится в ночь с 4 на 5 ноября, начало - в 00:00 по бакинскому времени.
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