Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" в Норвегии поддержат около 200 болельщиков

Футбольный клуб "Сабах" в матче IV тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Викинга" в Норвегии поддержат около 200 болельщиков.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы азербайджанского клуба Эльнур Гамидов.

По его словам, команда отправится в Ставангер чартерным рейсом.

"Вылетаем в Норвегию в 15:00. Ожидается, что команду поддержат около 200 болельщиков. К дню матча это число может измениться. К нам поступило примерно 200 обращений", - сказал он.

Отметим, что матч "Викинг" - "Сабах" состоится в ночь с 4 на 5 ноября, начало - в 00:00 по бакинскому времени.