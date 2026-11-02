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    UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ı Norveçdə 200-dək azarkeş dəstəkləyəcək

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 10:59
    UEFA Çempionlar Liqası: Sabahı Norveçdə 200-dək azarkeş dəstəkləyəcək

    "Sabah" komandasını Norveçdə "Vikinq"ə qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunun oyununda 200-dək azarkeşin dəstəkləyəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan təmsilçisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov bildirib.

    O, bu gün çarter reysi ilə Stavanger şəhərinə yollanacaqlarını söyləyib:

    "Saat 15:00-da Norveçə yollanacağıq. Komandanı 200-dək azarkeşin dəstəkləyəcəyi gözlənilir. Oyun gününüdək bu say dəyişə bilər. Bizə olunan müraciətlər təxminən 200 civarındadır".

    Xatırladaq ki, "Vikinq" - "Sabah" oyunu noyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

    Sabah FK Vikinq FK UEFA Çempionlar Liqası
    Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" в Норвегии поддержат около 200 болельщиков
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