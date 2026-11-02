UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ı Norveçdə 200-dək azarkeş dəstəkləyəcək
Futbol
- 02 noyabr, 2026
- 10:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Sabah" komandasını Norveçdə "Vikinq"ə qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunun oyununda 200-dək azarkeşin dəstəkləyəcəyi gözlənilir.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan təmsilçisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov bildirib.
O, bu gün çarter reysi ilə Stavanger şəhərinə yollanacaqlarını söyləyib:
"Saat 15:00-da Norveçə yollanacağıq. Komandanı 200-dək azarkeşin dəstəkləyəcəyi gözlənilir. Oyun gününüdək bu say dəyişə bilər. Bizə olunan müraciətlər təxminən 200 civarındadır".
Xatırladaq ki, "Vikinq" - "Sabah" oyunu noyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
11:28
Foto
Media və Yayım Şurası: Dövlət başçısının səsləndirmədiyi ifadələrin rəsmi mövqeyi kimi təqdim olunması kobud dezinformasiya nümunəsidirDaxili siyasət
11:27
Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycana köçürülən ermənilər əcdadlarımıza məxsus dini abidələri ələ keçiriblərDaxili siyasət
11:24
FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqasında PSJ-nin oyununu idarə edəcəkFutbol
11:22
Konkur üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcəkFərdi
11:15
Azərbaycan Avropa çempionatında 40 şahmatçı ilə təmsil olunacaqFərdi
11:14
Azərbaycandakı internet trafikində botların payı oktyabrda 27 %-dən çox azalıbİKT
11:11
Foto
Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblarFərdi
11:07
"Araz Supermarket" barədə protokol tərtib olunubBiznes
11:06
"Samsung" son 3 ayda Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 19 %-dən çoxunu itiribİKT