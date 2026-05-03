    Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 10 nəfər ölüb

    • 03 may, 2026
    • 21:15
    Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 10 nəfər ölüb

    Son 24 saat ərzində Rusiyanın Ukraynaya raket və pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə hücumları nəticəsində ən azı 10 nəfər ölüb, 70-dən çox insan yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna hakimiyyəti açıqlama verib.

    Qeyd olunur ki, bazar günü Rusiya qüvvələri Ukraynanın cənubundakı Nikolayev şəhərinə ballistik raket zərbəsi endirib. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, ən azı beş nəfər yaralanıb - üç kişi və iki qadın. Zərərçəkənlər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hücumlar Ukraynanın bir neçə bölgəsində qeydə alınıb. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya yüzlərlə PUA və raketdən istifadə edib. Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri şənbə və bazar gecəsi Ukrayna hava məkanına daxil olan ən azı 268 PUA aşkar edib, onlardan 249-u vurulub.

    Donetsk Regional Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin bildirib ki, Rusiyanın atəşi nəticəsində Dobropillya və Nikolayevkada iki nəfər həlak olub. Bölgənin daha doqquz sakini yaralanıb.

    Zaporojye bölgəsində iki nəfər ölüb, bir uşaq da daxil olmaqla beş nəfər yaralanıb. Xerson da atəşə tutulub, Rusiya qoşunları 39 kənddə yaşayış məntəqələrinə hücum edib. Bölgədə üç nəfər həlak olub.

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

