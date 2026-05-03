При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

За последние сутки в результате российских ракетных и беспилотных атак по Украине погибли не менее 10 человек, свыше 70 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом заявили украинские власти.

Отмечается, что воскресенье российские войска нанесли баллистический удар по южному украинскому городу Николаеву. По данным местных властей, ранения получили как минимум пять человек - трое мужчин и две женщины. Пострадавшие были госпитализированы.

Атаки были зафиксированы в ряде украинских регионов. По информации Воздушных сил Украины, Россия применила сотни беспилотников и ракеты. Украинская ПВО обнаружила не менее 268 дронов, вошедших в воздушное пространство страны в субботу и в ночь на воскресенье. Из них 249 были сбиты.

При этом, по данным украинской стороны, не менее 19 ударных беспилотников Shahed и одна баллистическая ракета достигли целей. Удары пришлись по 15 объектам.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в результате российских обстрелов в Доброполье и Николаевке погибли два человека. Еще девять жителей региона получили ранения.

В Запорожской области жертвами атак стали два человека, еще пятеро, в том числе ребенок, были ранены. Под обстрелами также оказалась Херсонская область, где российские войска атаковали жилые кварталы 39 населенных пунктов. В регионе погибли три человека.