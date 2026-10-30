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    Облигации Ziraat Bank Azərbaycan на 15 млн манатов полностью размещены

    Финансы
    • 30 октября, 2026
    • 18:26
    Облигации Ziraat Bank Azərbaycan на 15 млн манатов полностью размещены

    Ziraat Bank Azərbaycan разместил на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигации на 15 млн манатов, спрос на которые превысил объем предложения в три раза.

    Как передает Report со ссылкой на андеррайтера выпуска - ОАО "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti", в рамках первого транша размещены 150 тыс. процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

    Размещение проведено методом публичного предложения. На облигации поступило 110 заявок от 110 инвесторов на общую сумму 45 млн 355,4 тыс. манатов. Первый транш размещен в полном объеме. Общий объем выпуска составляет 30 млн манатов.

    Срок обращения облигаций - один год, годовая доходность - 10%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально.

    Ziraat Bank Azerbaijan Бакинская фондовая биржа (БФБ) Размещение облигаций
    "Ziraat Bank Azərbaycan"ın istiqrazlarına 110 investor maraq göstərib
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