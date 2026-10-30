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    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – "Праздник урожая"

    Наука и образование
    • 30 октября, 2026
    • 18:34
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая

    В Школе АДА, функционирующей при Университете АДА, организован традиционный Осенний фестиваль – "Праздник урожая".

    Как сообщает Report, в фестивале приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, а также официальные лица государства и правительства, представители компаний-партнеров и общественности.

    В рамках Праздника урожая АДА в качестве итога Скульптурного симпозиума в Школе АДА состоялось открытие трех новых скульптурных произведений. Их авторами являются азербайджанские скульпторы Кямран Асадов, Мушфиг Гейдаров и Имран Мехдиев. Основной целью проекта было привлечение школьников к творческому процессу, отражение их идей и воображения при подготовке первоначальных эскизов скульптур.

    Мероприятие нацелено на формирование у учащихся и студентов чувства ответственного гражданства, пропаганду национально-духовных ценностей, сохранение традиций благотворительности и воспитание молодого поколения с раннего возраста как полезных для общества личностей.

    Мероприятие продолжилось художественной программой.

    Музыкальные, танцевальные и творческие номера, подготовленные учащимися Школы АДА, Детской школы искусств номер 3 имени Г.Алиевой, 11-летней Детской школы искусств номер 6 имени Ф.Амирова, а также 11-летних музыкальных школ номер 24 и 33, придали фестивалю особое праздничное настроение.

    В рамках мероприятия была организована благотворительная выставка-продажа, состоящая из ручных работ учащихся Школы АДА и студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, а также продукции компаний-партнеров. Средства, полученные от выставки-продажи, будут направлены на реализацию социальных проектов в области образования.

    На средства в размере 27 тыс. 309 манатов, собранные в ходе проходившего в прошлом году "Праздника урожая", были реализованы пять социальных проектов: "Театр Zəfər", "Истории", "Дом девушек", "Соседство" (Градостроительство) и "Общество Qala". В общей сложности бенефициарами этих проектов, направленных на развитие сотрудничества, творческих способностей, эмпатии, психологического благополучия и профессиональных навыков, стали 600 человек. Активную поддержку мероприятию оказала группа компаний Veysəloğlu, выступающая основным постоянным партнером фестиваля, и входящие в группу компании – Veysəloğlu Distribusiya, Ulduz, сети маркетов Araz и OBA, а также Xonça, Veysəloğlu-Rossmann, Decoliv, O to Go и Entree.

    На празднике были представлены для продажи фрукты и овощи, выращенные в различных регионах Азербайджана, хлебобулочные и кондитерские изделия, другая продукция местного производства, а также непродовольственные товары.

    Организационными спонсорами мероприятия выступили компании "Азерпамбыг", "Темиз Шехер", AZ Projects GROUP и Liv Bona Dea Hospital.

    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    В Школе АДА организован благотворительный Осенний фестиваль – Праздник урожая
    Фонд Гейдара Алиева Лейла Алиева Благотворительная акция Университет ADA
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