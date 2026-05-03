    Skott Bessent: İran neft quyularını bağlamalı olacaq

    ABŞ-ın dəniz blokadası nəticəsində neft anbarlarının sürətlə dolması səbəbindən İran gələn həftənin əvvəlində qazma quyularını bağlamağa başlaya bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent açıqlama verib.

    "Onlar (iranlılar - Qeyd) anbarlarını sürətlə doldururlar və bu baş verdikdə, neft quyularını bağlamalı olacaqlar ki, bizim fikrimizcə, bu, gələn həftənin əvvəlində başlaya bilər", - deyə nazir bildirib.

    O, həmçinin bildirib ki, İrana qarşı Amerika-İsrail müharibəsi başa çatdıqdan sonra neft qiymətləri ilin əvvəlindəkindən daha aşağı olacaq, o cümlədən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin OPEC-dən çıxmaq qərarı səbəbindən:

    "Bu, məni nikbin edir, çünki münaqişənin sonunda neft qiymətləri bu ilin əvvəlində və ya 2020 və ya 2025-ci ilin istənilən vaxtında olduğundan xeyli aşağı olacaq".

    Бессент: Иран может начать консервацию нефтяных скважин уже на следующей неделе

