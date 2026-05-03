Бессент: Иран может начать консервацию нефтяных скважин уже на следующей неделе

Иран в ближайшие дни может приступить к консервации нефтяных скважин из-за быстрого заполнения хранилищ на фоне морской блокады со стороны США.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, иранские нефтехранилища стремительно заполняются, и при сохранении нынешней ситуации Тегерану придется останавливать работу части скважин.

"По мере заполнения хранилищ им придется закрывать нефтяные скважины. По нашим оценкам, это может начаться уже на следующей неделе", - отметил Бессент.

Глава Минфина США также выразил мнение, что после завершения американо-израильского конфликта вокруг Ирана цены на нефть могут оказаться ниже уровня начала года. Он связал это, в частности, с решением Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК.

Напомним, США ввели морскую блокаду Ирана 13 апреля, заявив о намерении препятствовать движению судов, следующих в порты исламской республики или покидающих ее побережье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при продолжении блокады иранская нефтяная инфраструктура может столкнуться с серьезными последствиями.

В Тегеране действия Вашингтона резко осудили. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США, осуществляя блокаду, захватывая коммерческие суда и задерживая экипажи, действуют незаконно.